加拿大一對母女日前在尼查科河尋寶，未料發現一塊詭異「石頭」，呈現三角形狀，看起來像一顆牙齒，約成人手掌大小，她們將此事分享至論壇，才知道撿到耳齒鯊的牙齒，耳齒鯊是已滅絕的巨型鯊魚，還是巨齒鯊的最早已知祖先，擁有千萬年歷史。

根據《9news》報導，庫克（Rachel Shill Cook）日前帶著14歲繼女艾迪生（Addison），沿著加拿大不列顛哥倫比亞省的內查科河（Nechako River）尋寶，庫克提到，「春天逐漸來臨，我們想藉著近日河流低水位，看看能不能找到特殊的石頭」。

母女倆當時在河床附近發現一塊特別的石頭，挖出來一看，驚覺它看起來像牙齒，她們將此事分享至論壇，有專業網友表示，這是耳齒鯊（Otodus obliquus）的牙齒化石，也是巨齒鯊最古老的祖先，生活於古新世至中新世，距今已有千萬年歷史。

庫克提到，耳齒鯊的牙齒通常發現於摩洛哥，出現在加拿大非常罕見，目前她還未想到如何處理該顆牙齒，不過艾迪生則希望放在家裡，供她的家人與朋友欣賞，「這個發現讓我以前找到的水晶，都變得黯然失色，日後找到的石頭無論有多美，我可能都不會像現在這麼興奮」。