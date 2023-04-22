古代貴族女性結婚時，嫁妝都非常多，用來彰顯女方的身份與財勢，嫁妝也代表出嫁女兒的地位，一般都會準備好幾件家具，例如櫃子、梳妝台或美人榻等，其中還包含春凳，主要是洞房花燭夜放於新婚夫婦床前，象徵夫妻倆早日生兒育女。

根據《藝述史》報導，春凳就是擺在床尾的長凳子，是古代貴族非常喜歡的家具，他們有時外出，還會吩咐傭人隨身帶春凳，用於坐著休息，還可以在上面放果盤或茶點，由於經常用於外出，為了防止蚊蟲靠近，一開始選用香椿樹製作，所以也叫做椿凳。

但隨著古人防蟲方法多樣，春凳不一定要用香椿樹，有錢人還會換成檀木，慢慢地就變成「春凳」，此外古代嫁女兒時，大多出現於貴族，春凳還成為嫁妝的一部分，因為春字代表生機勃勃，意味夫妻倆早生貴子，為夫家添人丁，春凳也類似於置物架，結婚當天會準備許多嫁妝或擺件，春凳就用於擺放東西，東西多表示受娘家重視。

而春凳基本上與床同高，大小是能讓一個成年人躺下，在《紅樓夢》也曾提到春凳，「打的這麼個樣兒，還要攙著走！還不快進去，把那籐屜子春凳抬出來呢。」當時賈寶玉被賈父教訓，王熙鳳趕緊和丫鬟們說「把人打成這樣，還走得了嗎？趕緊進去把我房裡帶有藤屜的春凳抬出來」，隨後眾人將賈寶玉抬到春凳上，送至賈母房中。