Then the rhino is the king of the forest!pic.twitter.com/EgE0NlpkGK — The Figen (@TheFigen_) April 5, 2023

獅子被稱作萬獸之王，給人兇猛的印象，是草原上頂級的掠食者，也是最凶猛的貓科動物之一，沒想到看見犀牛也只能起身讓道，龜縮模樣令人瞬間看傻眼。

近日推特上瘋傳一段影片，畫面中可見，有2隻公獅趴在馬路邊悠閒地曬著日光浴，沒想到抬頭看見2隻犀牛緩緩走近時，竟立刻起身後退了幾步，似乎十分畏懼對方的威勢。

有趣的是，公獅光是起身讓道還不夠，最後更直接往一旁的草叢鑽進去，當犀牛暫時停下腳步時，獅子也跟著停下張望，等到犀牛再度前進，公獅才朝預定路線往草叢深處移動。

影片曝光後，短短半個月就累積逾70萬人次觀看，不少網友也錯愕直呼「看來就連獅子也需要尊敬犀牛三分」、「難道犀牛才是萬壽之王？」、「會不會只是獅子剛好要離開而已」。不過也有人表示，這是動物的本性，即便是猛獸，在獵食之外也不會輕易引戰；另外也有人提到，大象、犀牛、河馬等其實比獅子、老虎、鬣狗更危險，「上網搜尋一下就知道，有許多駕駛開車可以靠獅子很近，不過對犀牛則是要保持一段距離」。