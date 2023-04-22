有看過《三國演義》的人對於蜀國五虎將之一的常山趙子龍趙雲肯定不陌生，有鑑於歷史上的盜墓文化，不僅是皇帝陵寢，許多名將的長眠之地幾乎都被破壞殆盡，然而為何趙雲的古墓1700多年來卻能安然無恙？有一說是墓穴周遭有靈蛇守護。

根據《搜狐網》報導，趙雲武功高超，對劉備忠心耿耿，一生先後參加過博望坡之戰、長坂坡之戰，而且獨自指揮過入川之戰、漢水之戰等，不僅戰功卓著，還曾兩次救下幼主劉禪。因此在趙雲去世後，劉禪追諡他為順平侯，也給予厚葬。

至於為何趙雲去世1700多年來，每每都能逃過盜墓者的盜掘，背後原因跟靈蛇有關，相傳在趙雲的墓地旁邊曾修建了一個新的墓地，過程中不慎破壞了趙雲原本的墓，雖說結構並無大礙，但此後卻連續下了3天3夜的暴雨，彷彿是替趙雲的古墓哭泣。

更玄的是，下完雨之後，墓地周圍出現了許多毒蛇盤旋不願離去，許多不知情的盜墓賊找上門後，接連遭到毒蛇攻擊，消息一出，意外保護了趙雲的墓地免於不肖人士侵擾。