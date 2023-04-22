養過貓咪都遇過貓毛滿天飛的情況，而老虎屬於大型貓科動物，同樣也有掉毛的狀況。法國一名飼育員近日幫園區內的老虎梳毛，她拿出像園藝耙子的工具，在老虎身上順著毛抓，大貓全程乖乖的站在原地，任由飼育員擺布，與平時兇猛形象產生違和感。

法國一間專門救助大型貓科動物的慈善組織「諾曼第老虎與獅子保育中心」（Tigres et Lions en Normandie），近日在抖音貼出老虎梳毛影片，一名飼育員拿著類似園藝耙子的工具，不斷順著老虎阿提拉（Attila）的毛梳，沒幾下就梳下好幾撮毛，都還能揉成球。

有趣的是，體型碩壯的老虎全程非常聽話，待在原地一動也不動，任由飼育員擺布，似乎很享受被梳毛的感覺，眼睛還一度瞇成線，就像是家中飼養的貓咪，影片累積56萬觀看次數，另外還有一段是飼育員撫摸老虎的影像，牠也是全程沒有閃躲。

不少網友表示，「老虎果然是大貓，掉毛也這麼厲害」、「這隻老虎的伙食很好，名副其實的胖橘貓」、「飼育員也是貓奴」、「無論貓咪還是老虎，原來所有貓科動物都一樣，喜歡被梳毛、伸出舌頭」、「梳老虎毛的梳子，看起來好像犁田用的耙子」。