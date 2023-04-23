越南永福省2名維修工本月21日爬上屋頂替客戶維修冷氣，沒想到冷氣室外機突然無預警爆炸，不僅機體殘骸噴飛到對街，就連屋頂也炸出大洞，待濃煙散去後，2名工人已經消失無蹤。

綜合外媒報導，這起駭人事件發生在永福省永安市，根據案發現場對街的監視器畫面可見，當時有一名工人蹲在鐵皮屋頂上修繕冷氣室外機，另一名工人也逐步走近，沒想到當他來到室外機旁邊時，機體突然發生大爆炸。

現場瞬間火光四射，驚人的衝擊力道不僅將機體殘骸噴飛至對街陽台，其餘碎塊也散落在周邊街道，待濃煙散去後明顯可見屋頂被炸開一個大洞，但2名維修工早已不見蹤影，不確定是被當場炸飛或是從大洞跌入屋內。

報導指出，事發後2名維修工被緊急送醫搶救，其中一名28歲工人因為傷勢嚴重而宣告不治，另一人也同樣受到重傷，但詳細情況並未揭露。至於爆炸原因，警方推測可能是工人維修時，因焊接工作不慎導致。