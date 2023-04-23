3種生物大亂鬥！日本一名網友日前聽到庭院傳來騷動聲，好奇往窗外一看，竟目睹貓、鳥、蛇的「大混戰」現場，驚人又罕見的畫面讓他看傻了眼，急忙拿出手機拍下影片，推特上的網友們看到後也都震驚不已。

日本網友「@kothu03」日前在家中拍攝愛貓的照片，未料聽到庭院傳來一陣騷動，他好奇探頭查看，沒想到竟目睹「大混戰」現場，只見一隻流浪貓闖入推主家的庭院，牠的身上纏繞著一條蛇，但牠似乎並不在意，而是十分專注地抓鳥。

驚人的畫面讓推主看傻了眼，急忙拿出手機拍下這難得的一幕，並分享到推特上，其他網友看到照片後，也都驚呼連連，紛紛留言，「等等，訊息量過多」、「鳥咬蛇、蛇纏貓、貓捉鳥」、「好忙的貓貓」、「我的天啊！這隻貓居然穿裝備！」、「寶可夢大亂鬥」、「這難道是傳說中的奇美拉嗎？（是希臘神話中會噴火的怪物，其上半身像獅子，中間像山羊，下半身像毒蛇）」。

不少人也相當好奇這場「大混戰」的結局，推主也向大家報告後續狀況，小鳥成功逃脫，蛇則被甩開，流浪貓也踏著輕盈的腳步離開現場，最終三方都平安無事，然而意外成為「戰場」的庭院卻一片狼藉，讓推主哭笑不得，無奈吐槽：「一枚核彈在我家庭院爆炸了？看起來像是一片荒地。」