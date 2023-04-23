大陸一名結婚20多年的人妻，因為要辦理一些文件，赫然發現自己多了一個「老公」，一查之下竟是婚前早被姊姊冒名登記結婚，讓她相當錯愕，所幸提起訴訟後，經法院審理判決才順利解決問題。

綜合陸媒報導，小華（以下人名皆為化名）和妹妹小紅是親姊妹，1994年發現自己懷孕了，卻因為身分證弄丟正在補辦，竟瞞著小紅冒用其身分證和男友小周登記結婚。後來小紅與男友小韓也在1988年領證，直到2021年要申請家庭小客車搖號時，才驚覺自己在27年前就和姊夫「結婚」了。

小紅礙於申請小客車搖號時間緊迫，加上錯誤的結婚登記很可能會衍生財產、債務、繼承、名譽等多重問題，只好趕快向法院提起訴訟，請求撤銷婚姻登記。北京市房山區人民法院審理後，找來4人談話，並根據筆跡鑑定，確認當時的結婚申請書中的「小紅」的簽名是由小華冒名書寫，因此同意撤銷小紅與小周的婚姻登記。

許多台灣人聽到「搖號」都會一頭霧水，眾所皆知，汽車上路前要先持有交通部門發放的車牌照，但汽車牌照在北京、上海等大城市是稀缺資源，必須透過抽籤才可以取得，這一過程就是所謂的「搖號」，目的是限制車輛數量增長，以降低城市交通堵塞情況。