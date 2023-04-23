印度近日發生一件離奇意外，一名男子到火車鐵軌附近「露天小便」，未料下秒一輛火車開過，意外撞死一隻正在鐵軌上吃草的乳牛，牠的屍塊四處噴飛，其中一塊飛了30公尺遠，正中男子的頭部，導致他當場身亡。

根據《今日印度》報導，這起死亡事件於本月19日發生在拉賈斯坦邦的阿爾瓦爾（Alwar），一名退休23年的鐵路工人夏爾瑪（Shivdayal Sharma）在早上8點30分左右到鐵軌旁小便，在距離他不遠的地方，則有一隻吃草的乳牛漫步到鐵軌上。

下秒乳牛就慘遭迎面駛來的火車撞上，撞擊力道大到牠的身體四分五裂、瞬間噴飛，其中一部分屍塊飛了30公尺遠，砸到正在「隨地解放」的夏爾瑪頭上，導致他當場沒了呼吸心跳，事後雖然緊急送醫搶救，仍宣告不治身亡。

這起死亡意外雖然過程十分離奇，在當地火車撞擊牛隻卻是十分常見的事情，報導指出，事件中的火車名為「Vande Bharat」，速度可達130至160公里/小時，印度鐵道部部長瓦什納夫（Ashwini Vaishnav）表示，在鐵軌上與牛隻發生碰撞是難以避免的，因此火車的車頭也被設計成方便拆卸與替換，而從去年10月啟用該火車以來，確實發生多起火車撞擊牛隻的事故。

為了避免再有動物誤闖軌道，印度西部鐵路決定沿著軌道設置一段620公里長的金屬圍欄，未料圍欄還沒蓋好，就再度發生火車撞擊牛隻的事故，這次甚至還造成一人死亡，新聞曝光後引起當地居民怒火。