弱肉強食是自然界的準則，不過也有可能遭到反噬，近日網路上瘋傳一段影片，只見蟒蛇獵捕了一隻蛇獴，正準備大快朵頤時，反而引來蛇獴的同類集體復仇，結果捕食不成反而成了蛇獴家族的大餐。

根據網路上瘋傳的畫面顯示，一隻網紋蟒蛇獵捕到一隻蛇獴後，眼看著蛇獴可能小命不保，殊不知事情卻迎來180度大逆轉，原來蟒蛇獵捕的地點正好在蛇獴的巢穴附近，如此大的動靜自然引起蛇獴家族的警覺，並且群起圍攻，蟒蛇也因此陷入險境。

影片中可見，十多隻的蛇獴將網紋蟒蛇團團圍住，接著不斷拉扯啃食牠的身體，乍看之下就像是在「拔河」一樣，至於被壓制在地的蟒蛇絲毫無法動彈，只能絕望的作困獸之鬥。雖然影片並沒有拍攝到最後，但蟒蛇恐怕凶多吉少，不少網友紛紛留言直呼「果然是團結力量大」、「蛇獴家族今晚加菜了」、「這跟被凌遲致死差不多」。

蛇獴身長約75公分，多棲息於熱帶叢林中，以捕食小動物為主，也會吃蛇，因為對蛇毒具有抗性，加上身手敏捷，讓蛇的捆綁纏繞大招也經常無效，被視為蛇類的天敵之一。