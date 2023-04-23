大陸四川一名25歲女子因為公司倒閉而失業，不想「擺爛」的她，選擇前往湖北武漢，以「擺攤」展開新生活，未料卻遭遇重重打擊，甚至在開賣第二天只賺到5塊人民幣（約新台幣22元），讓她忍不住崩潰痛哭，影片曝光後引發網友熱議。

根據《封面新聞》報導，蘭語文出生於四川，大學畢業後在成都工作3年，未料2022年底公司倒閉，失業的她選擇到湖北武漢重新開始，但找工作一直不順利，「我不想找一份將就的工作，會造成精神內耗，但我需要交房租、養活自己。」於是蘭語文決定開啟短暫的「擺攤生活」，事先做了許多功課，最終確定販賣紫米飯糰與狼牙土豆。

原本蘭語文以為自己做足了功課，沒想到擺攤比她想像中更加艱辛，不但要早起準備食材，還要面臨設備壞掉、城管驅趕等突發狀況，其中最讓她感到受傷的，就是擺攤第二天收入只有5塊人民幣（約新台幣22元），讓她一時控制不住情緒，蹲在街邊崩潰落淚，後來回到家中仍停不下淚水。

蘭語文也將擺攤日常拍攝下來，分享到影音平台「BiliBili」，原本只是想記錄自己的生活狀態，所以起初帳號只有5名粉絲，全是她的大學同學和朋友，結果在發了9部影片後，粉絲數竟累積到3000多人，還一度因為崩潰痛哭的影片而登上微博熱搜。

蘭語文受訪表示，剛開始擺攤時，她總覺得自己離父母的期望越來越遠，因此不敢告訴家人她在擺攤，但經過一段時間後，她逐漸想通了，「我每天都在靠自己的雙手賺錢，每天都很充實。」家人得知她的狀況後，也紛紛給予鼓勵，父親甚至開玩笑：「我們家出了一個老闆！」但蘭語文強調，擺攤只是短期選項，並不會長久，未來仍希望找一份和大學科系相關的工作。