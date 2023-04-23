歷史上有不少著名的飯局雖然不乏美酒佳餚，但卻暗藏殺機，包括鴻門宴、青梅煮酒論英雄，以及趙匡胤的杯酒釋兵權等，不過趙匡胤黃袍加身之後，即便大權在握，卻因為獨獨漏掉了一人，導致15年後被奪去了江山。

根據《搜狐網》報導，宋太祖趙匡胤發動了歷史上有名的陳橋兵變，推翻了後周政權，將著在一眾武將的擁護下登上帝位，建國號「宋」，是為宋太祖。不過趙匡胤始終擔心自己的政權不穩固，武將出身的他認為，如果不能完全掌握兵權，得來不易的江山很可能拱手讓人，於是精心策畫了一場飯局。

席間趙匡胤找來了當時擁護過自己的一眾將軍，接著威脅利誘，保證能讓武將們享盡榮華富貴，眾人一聽才恍然大悟，原來是自己的權力引起了皇帝的猜忌，因此即使再不情願，在死亡的威脅下只能紛紛請辭，這就是歷史上著名「杯酒釋兵權」的故事。

經此一事，趙匡胤除了政權之外，軍事勢力也全權掌握，不過在他以為可以高枕無憂的同時，卻獨漏掉了一人，那就是自己的三弟趙光義。趙光義當年和趙匡胤一起打天下，不過他不僅沒被奪去兵權，甚至還加官晉爵，成為宋朝僅次於趙匡胤的二號人物。

關於趙匡胤的死訊眾說紛紜，有一說是，趙匡胤駕崩前曾找來趙光義吃飯聊天，沒想到隔天一早卻傳出趙匡胤駕崩的消息，不少人推斷他很可能是被趙光義害死，可憐他機關算盡卻沒有料到自己的弟弟，導致登基15年後不僅命沒了，也丟了江山。