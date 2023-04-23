婆媳問題自古以來就是難解的習題，即便是皇后，面對皇太后也必須謹言慎行。清代同治皇帝的皇后阿魯特氏，雖然出生官宦世家，卻不受婆婆慈禧太后喜愛，甚至處處打壓、欺辱她，更有傳聞指出，阿魯特氏是被慈禧太后虐待而死。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，阿魯特氏是同治皇帝的皇后，皇帝大婚選秀時，慈禧太后看中了比同治小3歲的富察氏，慈安太后則比較喜歡比同治大2歲的阿魯特氏，叛逆的同治為了反抗慈禧，最終選擇阿魯特氏，這也是她一生悲劇的開端。

大婚之後，慈禧一直對阿魯特氏抱有敵意，且刻意打壓她，本來應該由皇后主持的親蠶禮，慈禧都命令由慧妃富察氏代為主持，且慈禧還越過貴妃的等級，直接將慧妃晉升為皇貴妃。毛立平解釋，依照清代的慣例，皇后在世時，通常不會輕易冊立皇貴妃，因此慈禧的舉動，無疑是對阿魯特氏的藐視與威脅。

幸運的是，同治和阿魯特氏的感情融洽，同治經常會到皇后的寢宮，不過慈禧卻從中作梗，要求同治「廣沛甘霖」，不讓他常去皇后的寢宮，最後同治乾脆所有后妃的寢宮都不去了，還在太監的引誘下，跑出宮尋歡作樂，導致染病過世。

根據晚清官員惲毓鼎在《崇陵傳信錄》的記載，同治生病後，阿魯特氏前去探病，向皇帝抱怨自己遭慈禧苛待，同治便安慰她，再忍耐一陣子，總會有出頭之日，沒想到這段對話被窗外的慈禧聽到，憤怒地衝進屋內拉扯阿魯特氏的頭髮，還一邊對她拳打腳踢，同時傳內令準備大杖，要以家法懲罰皇后，同治嚇得從病榻上滾下來，暈厥了很久，慈禧才作罷，但不久後同治就病重身亡，這個罪名自然又落到了阿魯特氏身上。

之後同治駕崩不到百日，阿魯特氏也隨之過世，官方給出的死因是她因皇帝病逝，悲痛欲絕而亡，但有小道消息指出，阿魯特氏是在慈禧的虐待之下絕食而亡，末代皇帝溥儀也在回憶錄《我的前半生》中寫道，慈禧為了逼死阿魯特氏，以害同治皇帝病情惡化為由，下令限制皇后的飲食，最終導致阿魯特氏活活餓死。