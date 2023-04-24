坐落於富士山腳下的「青木原樹海」擁有原始的自然樣貌，是不少觀光客、登山客的口袋景點，然而在1960年代日本作家松本清張的小說《波之塔》以及其他影視作品的影響下，該處成為知名的「輕生聖地」，為了防止憾事再度發生，有民間團體自主在森林中巡邏，現場也設置了大量的告示牌，最近有網友發現，樹上竟還被人掛上許多飛機杯。

日本網友Hari（ハリ）經常在青木原樹海探索，近日他在推特分享，一直以來都有不知名人士會在森林的樹上懸掛飛機杯，旁邊還附上各式各樣的標語，每次Hari找到的標語都不一樣，包含「請隨意使用，但之後請在你住的城市買一個新的，再放回來即可」、「既然『去』了（意指高潮），就不要『去』了（意指輕生）」等。

至於為何是放置飛機杯？Hari表示，因為根據統計，來到當地輕生的人，有8到9成都是男性，女性則比較少見。

照片曝光後，引發網友熱議，紛紛留言：「畢竟『性』字裡面就有『生』啊」、「可以想像來到這裡以後，看到飛機杯突然冷靜下來的樣子」、「來到這裡的人一定都很辛苦，好險還有很多善良的人努力想拉他們一把」。

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