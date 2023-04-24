有錢就是任性！大陸一名父親為了讓3歲兒子安全上學，花了近人民幣600萬（約新台幣2667萬元）蓋幼兒園，裡面設有影視教室、舞蹈室等，戶外還有超大草皮及果樹，可以讓學童體驗摘果實，此事在網路上引發討論。

根據《星視頻》報導，江蘇連雲港一名父親表示，他的3歲兒子近日準備上幼兒園，但擔心其他幼兒園師資不佳，孩子上學不安全，他就斥資人民幣600萬（約新台幣2667萬元），自己開了一間幼兒園，其中人民幣45萬用於設計、人民幣500萬則是裝修。

該名父親提到，幼兒園設有繪畫教室、影視教室等，二樓還有旋轉溜滑梯，學童可以從上面滑到一樓，由於當地冬天非常冷，所以地板還有地暖系統，戶外有超大草坪及許多樹，供學童採摘果樹，耗時7個月建造完成，一學期收費人民幣3980元（約新台幣1.7萬元），不包含餐費，他更提到，這間學校能讓兒子安全上學，也實現他兒時的夢想。

不少網友表示，「一個學期人民幣3980元很便宜啊，上海幼兒園都要人民幣1、2萬」、「等小孩上小學了，就要趕緊賣出去啊！幼兒園入學率正在斷崖式下跌」、「別人的爸爸就是不一樣」、「土豪爸爸還有缺兒子嗎」、「老實說，學費真的不算貴，我也想把女兒送到這個幼兒園」。