大陸一名女飼主外出遛狗時，愛犬突然跑丟了，一家人著急尋找，沒想到牠卻和「朋友」黃金獵犬相約在網咖過夜，最後在廢棄物回收場中被飼主找回，後來查看監視器畫面時，發現2隻狗狗異常親密的行為，影片曝光後讓網友都笑翻了。

根據陸媒報導，四川成都的陳女士近日和家人外出遛狗時，飼養的邊境牧羊犬突然跑走了，家人著急地四處尋找，還調閱社區的監視器，還將尋狗啟事PO上網，後來有人聯絡陳女士，稱凌晨時看見她的邊牧和一隻黃金獵犬在網咖過夜，最後在一處廢棄物回收場找回2隻狗狗。

陳女士正好也看到黃金獵犬主人發的尋狗啟事，於是主動聯絡對方，金毛主人透露，愛犬是在某個打雷的夜晚自己開門跑出去的，對於2隻狗狗的相遇，雙方都覺得非常搞笑，推測牠們可能是在「流浪」期間碰巧遇到，就決定結伴一起玩耍，從監視器畫面看起來非常開心，陳女士找到邊牧時，牠的爪子都被磨破了，讓她忍不住笑說：「想起以前我跟朋友也是這樣，一起從學校去網咖打遊戲。」

新聞一出，網友們都覺得非常逗趣，也有人看到邊牧和金毛在網咖「交流」的監視器畫面後，忍不住吐槽，「這是去網咖開房間了吧？」、「陳女士妳確定她們倆只是普通朋友？」、「這是玩伴嗎？這分明是私奔！」、「我們小時候去網咖可不會做這種事情啊」、「這是去偷情了吧？」、「牠們倆怎麼還早戀啊」。