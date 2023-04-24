美國南卡羅萊納州一間技術學院的教師近日處理事務時，突然感覺背後發涼，似乎被人猛盯，他轉頭一看並未發現人，但卻在玻璃門底下發現一雙眼睛，原來有一隻貓頭鷹寶寶從樹上掉了下來，只好跑到教師辦公室求援，緊盯人的模樣非常呆萌。

根據《The Dodo》報導，南卡羅萊納州三叉戟技術學院（Trident Technical College）日前有教職人員在辦公室辦公，突然覺得好像被監視，轉頭往玻璃門的方向查看，發現底下竟出現一雙詭異大眼睛，緊緊盯著他，之後才發現牠是一隻貓頭鷹寶寶。

教職人員表示，這隻貓頭鷹寶寶從樹上的窩掉了出來，無奈羽毛還沒長齊，無法自己飛回去，只好在附近走動尋求幫助，他們先是用外套將小貓頭鷹抱起，送至猛禽中心交由野生動物專家處理，確認貓頭鷹寶寶身體健康後，就把牠送回原本的鳥巢。

猛禽中心人員表示，貓頭鷹寶寶與鳥媽媽團聚後，他們也會在這周持續觀察寶寶回巢狀況。此外校方也將貓頭鷹寶寶歸巢的影片，上傳至官方臉書粉專，提供關心貓頭鷹寶寶後續的網友知道進度。不少人看到小貓頭鷹一開始盯人的照片後，笑著說「牠的眼神看起來好炙熱」、「眼睛好大啊，乍看真的會被嚇到」。