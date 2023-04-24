打呼聲竟然可以賺錢！墨西哥一名女子去年與男友同居，才發現對方睡覺時會打呼，而且聲音非常大，導致她晚上根本睡不好，氣得錄下男友的打呼聲當證據，之後甚至製作成音樂，分享到網路上走紅還賺到錢。

根據《紐約郵報》報導，26歲瑪菲爾（Ana Malfair）去年與33歲男友路易斯（Luis）同居，未料住在一起後才發現，路易斯睡覺時有打呼問題，聲音還非常大，導致她晚上睡不著，她向男友抱怨此事，但對方卻覺得瑪菲爾的說法過於誇張，認為自己的打呼聲應該沒這麼大。

瑪菲爾在男友不認帳的情況下，錄下打呼聲當證據，對方聽到後覺得很好笑，因此瑪菲爾只要一有機會，就會繼續錄男友的打呼聲，收集近1年後，她請身邊懂編曲的朋友，幫忙把聲音製作成歌曲，她將歌放到音樂串流平台Spotify，沒想到竟因此走紅。

瑪菲爾把歌單命名為「打呼機器」（Snoring Machine），每個月有超過1.68萬名聽眾，最受歡迎的歌是只有1分鐘的輕聲打呼。瑪菲爾提到，她目前靠男友的打呼聲，已賺進約32美元（約新台幣990元），日前她還將製作細節分享至TikTok，開玩笑地說「每個人都能成為藝術家」。