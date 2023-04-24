最危險的地方就是最安全的地方？美國佛羅里達州一名旅遊部落客近日在一處池塘看到神奇又罕見的畫面，一隻烏龜竟趴在短吻鱷的身上「搭便車」，像在騎馬一樣，且鱷魚完全沒有反抗，或是想把烏龜吃掉，反而讓牠平安離開，像是個十分盡責，將客人載往目的地的司機。

根據《福斯新聞》報導，佛羅里達州坦帕市（Tampa）的旅遊部落客傑夫（Jef）近日看見神奇一幕，池塘中一隻短吻鱷浮在水面上游泳，牠的身體上方竟還背著一隻正在「搭順風車」的烏龜，傑夫驚訝不已，立刻拍下這難得的瞬間，並分享在他的粉絲專頁「Traveling with Jef」上，還在配文中笑說：「當你看到一隻烏龜騎著鱷魚繞著池塘轉，像在騎馬一樣，你就會知道你位在佛羅里達。」

網友看到照片後，都感到新奇又有趣，不少人也相當好奇烏龜和短吻鱷的後續狀況，對此傑夫表示，烏龜後來從短吻鱷的身上跳到一根圓木上，順利平安地離開現場，並沒有發生「血腥事件」。傑夫受訪時也說，當他看到這一幕時，瞬間就笑了出來，「這看起來就像是只有在佛羅里達會發生的事情。」

報導指出，根據佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）的說法，像烏龜這種易於捕捉且數量多的生物，都是鱷魚平時會吃的獵物，因此傑夫所拍到的畫面非常珍貴且罕見。