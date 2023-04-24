美國阿拉巴馬州有遊客日前在海邊遊玩時，發現一條長約4.2公尺的雙髻鯊，躺在沙灘上一動也不動，趕緊通報沿海救援單位，檢查發現雙髻鯊早已喪命，隨後被送往研究室屍檢，發現牠的腹部裡面竟有40隻幼鯊，研究員看了非常難過。

綜合外媒報導，遊客日前在阿拉巴馬州奧蘭治海灘（Orange Beach），發現一條長14英尺（約4.2公尺）的雙髻鯊，救援單位獲報後抵達現場，發現這一條雙髻鯊早已死亡，提到「雖然牠的逝世令人難過，但很高興有機會看到一隻狀態良好的大雙髻鯊」。

密西西比州立大學海洋漁業生態學研究員將雙髻鯊帶回實驗室，屍檢後發現難過消息，牠的腹裡有40隻幼鯊，也都全數喪命，研究員難過地表示，這種案例非常罕見，因為很難找到體型大的懷孕雌鯊，此次發現有助於更了解雙髻鯊的繁殖力，但目前仍不清楚牠的死因，也很感謝相關人員，可以立即將鯊魚移走，使屍體免於受環境等諸多影響。

而雙髻鯊的屍體照曝光後，不少網友都難過的說，「雙髻鯊竟能一次懷這麼多胎，雖然牠不幸過世，但幸好能用於研究」、「去年也出現過類似事件，一隻懷孕的雌性雙髻鯊橫死沙灘，牠嘴裡還有一個鉤子，顯示牠生前曾被捕獲並放生，可能因此受衝擊而死亡，屍體被沖上岸，牠腹中的23隻寶寶也未保住」。