大陸濟廣高速公路近日發生車輛翻覆的事故，只見一台小貨車在行駛過程中，突然S型滑行，最後側翻打滑到快車道上，後方載著的豬隻也全都被甩了出來，事後警方詢問意外發生原因，司機才無奈坦言，全是因為5隻豬在後面打架，新聞一出讓網友全都笑翻了，直呼牠們是「真正的豬隊友」。

綜合陸媒報導，這起貨車翻覆事件發生在本月19日，從監視器畫面可以看到，小貨車原本直直行駛在高速公路上，突然間失去控制，整台車呈現S型滑行，最終側翻打滑至快車道上，貨車後方載著的5隻豬也被甩了出來，警方趕到現場後，詢問意外發生原因，司機無奈表示：「豬在後面打架。」所幸這起意外並無人員傷亡。

新聞一出立刻引發網友熱議，大家都忍不住笑說，「司機大概這輩子都沒想過，側翻不是因為人為操作，而是因為『豬隊友』」、「真正的豬隊友」、「可以列入最倒楣事件之一了」、「豬豬用生命越獄」、「都死到臨頭了還在起內訌！」、「好離奇的車禍」、「還好後面沒車，沒造成連環事故」。

香港曾發生豬隻造成的死亡意外，一名電宰場員工在宰殺豬隻時，疑似沒有將其確實電暈，導致豬隻在宰殺過程中突然清醒，並激烈反抗，員工被豬蹄踢到後跌倒，手持的40公分屠宰刀直直插入左腿，他當場血流如注，雖然被同事緊急送醫，最終仍因失血過多不治身亡。