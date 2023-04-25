搭飛機遇見真女神！大陸一名男子日前搭乘上海飛往煙台的班機，沒想到一到座位就發現旁邊坐的是「女神」，一尊媽祖神像擺放在座椅上，讓他驚訝不已，起初男子還有些害怕，但護送神像的大哥表示，媽祖會保佑他平安，他才終於安心，並覺得自己相當幸運。

根據陸媒報導，大陸男子劉先生在本月21日從上海搭機準備飛往煙台，未料一上飛機就發現自己的鄰座坐著一尊媽祖神像，讓他震驚不已，劉先生受訪表示，這是他第一次在飛機上看到媽祖，並坦言剛開始其實有點害怕，但護送神像的大哥跟他說，這尊神像是專門去福建請的，媽祖會保佑他。

而且巧合的是，傳說中媽祖是掌管海上航運的女神，劉先生正好就是做海上工作的，因此他覺得能遇見媽祖非常幸運，並笑說自己下飛機以後就要去買一張彩券試試運氣。

不少網友看到影片後，都覺得劉先生非常幸運，「這位大哥好有緣啊，自己是做海上工作的，然後遇到媽祖，太幸運了」、「我要是能跟神仙坐一起我一定一路許願」、「我要能跟媽祖坐隔壁，我家裡人可能會覺得我光宗耀祖了」；也有許多網友出面表示，神明坐飛機、高鐵其實並不罕見，媽祖甚至有自己的身分證，搭飛機也需要買機票。

2017年媽祖曾搭廈門航空飛往吉隆坡，2019年也曾赴泰國，當時的機票上印著祂的本名「林默」，以及身分證號「350321096003237001」，其中「350321」是媽祖故鄉福建莆田的身分證號開頭，後面的「09600323」則對應媽祖的生日西元960年農曆3月23日。