美國猶他州兩棟位於懸崖的豪宅，總價約200萬美元（約新台幣6,130萬元），近日因地基不穩而滑動解體，所幸屋主早已離開，但眼睜睜地看著家園消失，還是感到非常難過，屋主提到，她與丈夫搬進去才1年，以為能當成永遠的家，沒想到竟是噩夢一場。

根據《每日郵報》報導，猶他州德雷珀市（Draper）的社區Hidden Canyon Estates，近日出現房屋解體事件，位於懸崖兩棟總價200萬美元（約新台幣6,130萬元）的豪宅，去年就出現地基不穩的問題，屋主也被緊急撤離，近日兩棟豪宅直接滑落懸崖變廢墟。

其中一棟屋主卡洛（Carole Kamradt）提到，她與丈夫在2021年12月搬了過來，但住了2個月後就發現問題，他們的車庫、門窗周圍的牆壁和地下室都出現裂縫，住了不到1年就被迫離開，由於當時走的很匆忙，所以許多東西都沒帶出來。

卡洛表示，「起初以為這個家能承載許多回憶，現在看起來，卻是一場噩夢」，而他們失去的不僅僅是家園，相冊都沒有拿出來，如今照片都散落在廢墟中，但她也說，「失去一切真的很難過，但生活還是要繼續過下去」，當時豪宅倒塌的影片也在網路上瘋傳。

兩棟房屋發生倒塌後，當局也立即派遣工程師、建築官員與公共安全人員前往現場，發現附近地基也很不穩，因此另外兩棟房產也需要撤離，官員表示，目前其他住戶已接到通知，並且正在撤離中，所幸該事件並沒有造成傷亡。