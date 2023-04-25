人生有時候比八點檔還要狗血。國外一名19歲女子在家族聚會時，意外揭露自己和男友家錯綜複雜的家族身世，她的曾祖父外遇後生下男友的外婆，因此她和男友其實是表親，得知真相後讓兩人崩潰不已，未料下秒父親又拋出震撼彈，直言女子並不是自己親生的。

根據《鏡報》報導，國外一名女網友在論壇《Reddit》發文，透露自己有一名交往2年的男友，前陣子雙方家族聚會，談論到原PO的奶奶，她的父親拿出一些照片，男友的母親看到後臉色大變，隨後離席了幾分鐘，又帶著一張照片回到現場，只見畫面中竟是原PO的奶奶和男友的外婆站在一起，讓眾人都十分震驚。

一問之下才發現，原PO的曾祖父有外遇，和小三生下了男友的外婆，因此原PO的奶奶和男友的外婆其實是同父異母的姊妹，「雖然她們是分開撫養長大的，但仍然有血緣關係。」而且原PO的奶奶是家中最大的孩子，清楚知道曾祖父外遇，只不過她並未告訴任何人，這才導致整個家族沒有人知道這件事。

這個家族祕辛讓原PO和男友當場崩潰，因為這代表她和男友是表親，沒想到原PO的父親下秒又拋出另一個震撼彈，聲稱原PO不是他親生的，所以她和男友沒有血緣關係，交往不會有任何問題。

原來原PO的父母在大學相戀，分手幾年後又重逢，當時母親已經懷孕5個月，但雙方仍想復合，父親也答應會好好照顧母女倆，不過母親並不想對女兒坦白這件事，所以要求父親保守祕密長達19年。

峰迴路轉的身世真相讓原PO充滿困惑，「我很希望一切都是真的，但我沒有證據可以證明，只是父親的說法聽起來很合理，因為我從未見過母親懷孕前的照片。」不過原PO的內心仍非常混亂，崩潰大呼：「我快發瘋了！」