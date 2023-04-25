美國近日發生6隻牛離奇身亡事件，這些牛的舌頭全被完整切除，其中2隻甚至連肛門、外生殖器都被切下，然而屍體周遭卻異常整潔，不但沒有牛隻掙扎的雜亂跡象，也沒有血液噴濺的狀況，連腳印、輪胎痕都找不到，苦無線索的警方至今仍毫無頭緒，新聞曝光後有不少網友猜測，可能是外星人搞的鬼。
根據《紐約郵報》報導，德州麥迪遜郡（Madison）一名牧場主在洲際公路旁發現一隻6歲長角牛（longhorn-cross cow）的屍體，牠身體側臥、死狀離奇，且牛舌不翼而飛，但凶手的手法十分特殊，警方指出「凶手俐落、精準地切除了牛嘴一側的皮，然後把牛舌完整取出，沒有流血」，更神奇的是，這隻牛沒有任何掙扎跡象，周圍的草地相當平整，附近也沒有發現腳印或輪胎的痕跡。
牧場主還透露，這隻長角牛的屍體已經腐爛好幾周，但都沒有任何肉食動物或食腐動物來啃食牠的屍體。然而警方在調查這起詭異的牛隻死亡事件時，發現同一條州際公路上，竟還有5起類似案件，分別位於布拉索斯郡（Brazos）和羅伯森郡（Robertson）。
受害的包含4隻成年牛與1隻1歲小牛，牠們的屍體都同樣呈現側臥狀，且臉部都被精準切開，舌頭也被完全取出，其中2隻還被切除了肛門和外生殖器，身上因此出現圓形切口，手法和切除臉部一樣精準俐落；除此之外，後來的5起案件也和最初發現的一樣，牛隻周圍的草地異常平整，沒有腳印、輪胎痕跡，也沒有牛隻死前掙扎、血液噴濺的狀況，更沒有動物啃食牠們的屍體。
新聞曝光後引起網友熱議，許多人都紛紛提出自己的猜測，有些人認為是某個殺人犯正在用牛「練手感」，也有人覺得可能是外星人搞的鬼；目前警方對於這樁「連續殺牛事件」仍毫無頭緒，不過當局已經和其他機構合作，試圖破解這詭異的謎團。
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