美國近日發生6隻牛離奇身亡事件，這些牛的舌頭全被完整切除，其中2隻甚至連肛門、外生殖器都被切下，然而屍體周遭卻異常整潔，不但沒有牛隻掙扎的雜亂跡象，也沒有血液噴濺的狀況，連腳印、輪胎痕都找不到，苦無線索的警方至今仍毫無頭緒，新聞曝光後有不少網友猜測，可能是外星人搞的鬼。

Six cattle were mysteriously found dead with their tongues “completely removed” and no sign of blood spilled.



On two of the cows authorities discovered that “a circular cut was made removing the anus and the external genitalia.” The cut had been made with “the same precision” as… pic.twitter.com/7sXnLLvtYa — Daily Loud (@DailyLoud) April 23, 2023

根據《紐約郵報》報導，德州麥迪遜郡（Madison）一名牧場主在洲際公路旁發現一隻6歲長角牛（longhorn-cross cow）的屍體，牠身體側臥、死狀離奇，且牛舌不翼而飛，但凶手的手法十分特殊，警方指出「凶手俐落、精準地切除了牛嘴一側的皮，然後把牛舌完整取出，沒有流血」，更神奇的是，這隻牛沒有任何掙扎跡象，周圍的草地相當平整，附近也沒有發現腳印或輪胎的痕跡。

牧場主還透露，這隻長角牛的屍體已經腐爛好幾周，但都沒有任何肉食動物或食腐動物來啃食牠的屍體。然而警方在調查這起詭異的牛隻死亡事件時，發現同一條州際公路上，竟還有5起類似案件，分別位於布拉索斯郡（Brazos）和羅伯森郡（Robertson）。

受害的包含4隻成年牛與1隻1歲小牛，牠們的屍體都同樣呈現側臥狀，且臉部都被精準切開，舌頭也被完全取出，其中2隻還被切除了肛門和外生殖器，身上因此出現圓形切口，手法和切除臉部一樣精準俐落；除此之外，後來的5起案件也和最初發現的一樣，牛隻周圍的草地異常平整，沒有腳印、輪胎痕跡，也沒有牛隻死前掙扎、血液噴濺的狀況，更沒有動物啃食牠們的屍體。

新聞曝光後引起網友熱議，許多人都紛紛提出自己的猜測，有些人認為是某個殺人犯正在用牛「練手感」，也有人覺得可能是外星人搞的鬼；目前警方對於這樁「連續殺牛事件」仍毫無頭緒，不過當局已經和其他機構合作，試圖破解這詭異的謎團。