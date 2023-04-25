國外一名人夫近日在論壇Reddit發文訴苦，稱他一直覺得次子和自己長得不像，多年來都懷疑這個孩子並非親生骨肉，為了讓自己放心，他堅持做DNA鑑定，證實兩人確實有血緣關係，但結婚12年的妻子卻氣得提出離婚。

根據《鏡報》報導，一名37歲人夫在論壇Reddit表示，他與妻子結婚12年，兩人育有3名孩子，但老大與老么都很像他，唯有次子的長相和他幾乎沒有共同點，多年來一直懷疑次子並非親生骨肉，「妻子還特地拿出她祖父的照片，次子確實很像他，但就是沒有我們家族的任何特徵」。

原PO為了讓自己安心，決定做親子鑑定，認為妻子若沒有出軌，應該也不會有異議，而結果顯示，次子確實與他有血緣關係，未料妻子得知此事，氣得帶孩子回娘家，並且認真考慮離婚，原PO則趕緊解釋，自己只是想解開心中的疑惑。

妻子氣憤地說，丈夫不信任她，甚至質疑她偷吃，感覺非常差，更指出多年來丈夫偏心，比較不疼愛次子，想必就是懷疑孩子並非自己親生，更稱丈夫出軌機率還比較高，原PO則表示，「結婚前的2段感情裡，他確實有劈腿過，但他從未欺騙過妻子」。

原PO依舊認為自己沒有錯，但孩子們都無法諒解，甚至不願意和他說話，妻子也想離婚，讓他不知所措，因此PO文求助。不少網友表示，「夫妻間最重要的就是信任，一旦你不相信對方了，兩人的感情也不可能和好如初」、「當你懷疑次子並非親生，同時也是質疑妻子的人品，你這種作法只顧到自己，卻沒想到別人會受傷」。