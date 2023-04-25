唐代傳奇女官上官婉兒聰慧善文，受到一代女皇武則天的重用，出色的能力也讓她獲得「巾幗宰相」之稱，不過有趣的是，上官婉兒在政治上是武則天的得力助手，私底下的感情經歷也與武則天十分相似，考古學家近年挖掘出她的墓誌後，赫然發現她竟嫁過兩任皇帝，讓大家驚訝不已。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，上官婉兒天資聰穎，從小在母親的教導下熟讀詩書。儀鳳二年，武則天召見上官婉兒，當場出題測試，未料上官婉兒對答如流，文章寫得又快又優美，讓武則天相當滿意，於是下令將上官婉兒留在身邊當「祕書」。

不過當時武則天仍是皇后，尚未稱帝，若想要留人在自己身邊，以「官婢」的身分並不適合，於是武則天立上官婉兒為「才人」，賦予她妃嬪的身分，然而這個過程並未記載於任何正史文獻，只有提及上官婉兒嫁給唐中宗，直到她的墓誌於近代考古出土後，史實才終於曝光，讓考古、歷史學家都相當意外。

于賡哲表示，這代表上官婉兒一輩子嫁過父子兩代皇帝，既是唐高宗的「才人」，又是唐中宗的「昭容」。有趣的是，上官婉兒是武則天政治路上的得力助手，但兩人的感情史也十分相似，武則天原是唐太宗的「才人」，太宗駕崩後出家，又被唐高宗接回宮中，冊封為「昭儀」。

不過于賡哲也說，唐代人確實對於這種事情沒那麼在乎，還有不少類似的狀況發生，唐玄宗為了娶楊貴妃也用盡手段，楊貴妃原本是壽王妃，也就是唐玄宗的兒媳婦，他卻對楊貴妃一見鍾情，為了避免被人說閒話，唐玄宗先下令讓壽王與壽王妃離婚，接著安排楊貴妃出家，幾年之後再將她納為妃嬪。