清朝有許多英勇名將，其中個人戰鬥力最強者非多拉爾．海蘭察莫屬，清高宗乾隆曾說，眾多勇士中，海蘭察騎射功夫最厲害，在戰場上非常凶猛，他並非出身名門貴族，也不是滿族人，從小還是孤兒，靠著驚人武藝令乾隆佩服。

大陸天津歷史老師李正提到，多拉爾．海蘭察是索倫人，1739年出生於呼倫貝爾，他的父親只是普通士兵，並沒有任何官銜，海蘭察出生不久父親就過世，小時候他與母親到漢人金秀蓮家裡放牛擠奶，但在他10歲左右，媽媽也因病過世，金秀蓮便介紹他進城當車夫，送貨時為了自保，他練就了一身騎射本領。

乾隆二十年，準噶爾爆發內鬨，乾隆想藉此拿下準噶爾，17歲的海蘭察被強行徵招，由於他沒有背景，只能當負責牽馬的奴僕，戰爭打了3年，清軍基本上已獲勝利，但準噶爾一名大將巴雅爾竟帶殘兵逃跑，正好被19歲的海蘭察射中生擒，乾隆得知後，送給海蘭察3個封賞，將他升為正五品的三等御前侍衛，並賜額爾克巴圖魯稱號，還安排畫功臣圖像。

乾隆對海蘭察非常好，擢升他為御前侍衛後，把海蘭察留在身邊長達10年，期間連升他官職六級，成為正二品的一等侍衛及滿洲鑲黃旗人。乾隆二十三年，海蘭察隨皇帝赴木蘭圍獵，射殺兩隻虎，解救乾隆，又在之後的清緬戰爭取得兩次勝利，還有第二次金川之戰，當時主將認為勝券在握，開始飲酒作樂，未料主營區被敵軍攻擊，爆發木果木之戰，海蘭察得知後趕緊返回營救。

海蘭察一邊安慰殘兵，一邊向其他地區的清軍求援，才避免情勢惡化，之後與前南路軍主帥阿桂會合，兩人打起仗非常有默契，軍事思路幾乎一致，在金川之戰取得勝利，他也受封為正一品的領侍衛內大臣。乾隆五十三年，廓爾喀也就是今尼泊爾，以貿易與邊界糾紛為由侵入西藏，海蘭察率軍征討有功晉升為一等超勇公。

海蘭察可能因打仗舊傷，55歲時患腿疾，之後全身都出現問題，不久就過世，乾隆賜諡武壯，當時清朝有項規定，唯有供奉戰死沙場的武將，牌位才能進入昭忠祠，但乾隆卻為了海蘭察破例，表示他有資格入昭忠祠，乾隆83歲時還為海蘭察寫500字祭祀碑文，可見海蘭察非常受皇帝賞識。