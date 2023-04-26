不少人在結婚、拍攝婚紗照時，是人生中最帥、最美的時候，然而一到婚後，身材就開始「大走鐘」，與婚前判若兩人。泰國一名男童近日發現父母的婚紗照，仔細觀察後竟開始崩潰大哭，爸爸好奇上前關心他，才得知因為媽媽婚後發胖，導致兒子認不出照片上的媽媽，以為爸爸外遇才這麼傷心。

泰國一對夫妻經常在TikTok分享育兒日常，近日他們上傳一段逗趣影片，畫面中兩人的兒子拿著一張婚紗照，一邊哭一邊走出房外，爸爸上前關心發生什麼事情，兒子突然質問爸爸照片中的女人是誰，懷疑他外遇，讓爸爸哭笑不得，無奈地回答他，婚紗照上的女人就是他的媽媽。

沒想到這個答案讓兒子的誤會更深，以為爸爸要他認照片裡的人當「新媽媽」，瞬間崩潰痛哭，並將照片擺回原來的位置，爸爸為了解開誤會、安撫兒子的情緒，也再次向他重申，照片中的人就是他的媽媽，而不是其他女人。原來媽媽在懷孕生子之後，體重暴增15公斤，再加上平時經常畫上濃妝，所以兒子才會一時之間認不出來。

影片一出立刻吸引許多網友關注，截至目前為止，觀看次數已經累積超過1千萬，大家紛紛笑說，「是媽媽錯了，快點減肥吧」、「太可愛了，他還以為爸爸娶了新老婆」、「孩子，這就是真實的婚姻」、「媽媽才想哭吧」、「才胖15公斤？我胖了40公斤呢！」、「這孩子一定很愛他的媽媽」。