澳洲海灘近日驚現一具「無頭」鱷魚屍體，引發各界議論，不少人紛紛猜測鱷魚的死因，認為牠在生前可能和大白鯊或體型更大的鱷魚發生激戰，最終遭「斬首」而亡，不過有專家指出，從屍體上的跡象來看，害這隻鱷魚斷頭的真凶更有可能是人類。

Authorities still baffled by headless crocodile found on north Queensland beach https://t.co/iTDFpZ2LEO — The Guardian (@guardian) April 25, 2023

根據《衛報》報導，4月12日在昆士蘭北方海灘上出現一具無頭的鱷魚屍體，讓政府當局感到困惑不已，消息傳出後引起眾多猜測，有些人認為鱷魚生前可能和大白鯊有過一場激戰，或是與體型比牠更大的鱷魚展開惡鬥，但有專家指出，鱷魚頭部「失蹤」的原因，更可能是人為造成。

達爾文動物公園（Crocodylus Park）的創始人兼生物學教授韋伯（Grahame Webb）指出，野生動物讓鱷魚斷頭的可能性極低，凶手更可能是人類；澳洲攝影師海耶斯（Tom Hayes）則在當地人發現鱷魚屍體的數小時後，就趕往現場查看，他表示這具鱷魚屍體已經被人類「褻瀆」過，「如果凶手是另一隻鱷魚，牠會從肩膀上方最容易撕裂的部位下手，但從這具無頭鱷魚的屍體來看，明顯是以手術的手法，從頭骨底部切除的。」

海耶斯指出，鱷魚屍體上有切割痕跡，指甲和部分部位也被切除，很可能是被人拿去當作戰利品。目前昆士蘭的環境與科學部門（The Queensland Department of Environment and Science）仍在調查該起案件，由於鱷魚屍體處於腐爛狀態，無法確定鱷魚的死亡與被斬首的原因。報導也稱，在澳洲殺害或侵害鱷魚是違法行為，未經授權殺害鱷魚的最高罰款為2萬7425澳元（約新台幣56.2萬）。