在職場上除了硬實力，軟實力也很重要，但如果「抱錯大腿」，很可能升官不成，還因此受到牽連。唐代官員鄭愔（ㄧㄣ）踏入官場後，就不斷在尋找強而有力的「大腿」當靠山，然而他本身自帶衰運，跟了誰誰就會倒楣，最後甚至自己丟了性命，還拉著全家族的人一起陪葬。

綜合陸媒報導，鄭愔17歲中進士，隨後入朝當官，武則天年間，鄭愔先是依附酷吏來俊臣，官職得以升為臨武丞，然而不久後，來俊臣就被太平公主等人告發，遭武則天處死。

眼見自己的靠山沒了，鄭愔又開始尋找下一個目標，最後選擇了武則天的男寵張易之、張昌宗兩兄弟，他的官場之路因此一帆風順，還被推薦當上殿中侍御史。但鄭愔的好運沒有持續太久，神龍政變事發後，武則天下台，張易之、張昌宗被誅殺，和兩兄弟交好的鄭愔不但二度失去靠山，還受到牽連，被貶為宣州司戶。

儘管已經有兩次失敗的經驗，鄭愔仍未停止「抱大腿」的行為，之後他又投靠韋皇后和武則天的姪兒武三思，並藉此升官至守吏部侍郎、同平章事，又任為吏部尚書，雖然中間一度因貪汙受賄而被貶官，但後來又被唐中宗召回，任為吏部侍郎。

唐中宗駕崩後，韋皇后竟拋棄鄭愔，將他貶官至江州，鄭愔只好另尋他路，打算親手扶植一個皇帝，於是看上了在中宗朝失寵的譙王李重福，兩人先密謀打算起兵討伐韋皇后，但不久後太平公主和臨淄王李隆基便發動政變，殺了韋皇后。

之後鄭愔又慫恿李重福發動兵變、奪取皇位，還偽造文書，起草了中宗命李重福繼位和李重福稱帝的詔書，未料李重福兵敗自盡，鄭愔也被捕、遭到斬殺，甚至連累了整個家族的人，全都遭到誅殺。