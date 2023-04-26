印尼一名男子日前騎車載妻女，準備返鄉度過開齋節，路途中男子不小心迷了路，於是停下車辨識方向，妻子誤以為他要去加油，所以下車等待，沒想到下秒男子就頭也不回地騎走了，直到騎到80公里遠，他才驚覺妻子不見了，急忙回過頭尋找妻子。

根據《星洲日報》報導，37歲男子阿里夫（Arif Romadon）本月16日騎摩托車載40歲妻子和8歲女兒準備返鄉過開齋節，路途中阿里夫走錯方向導致迷路，於是停下車想要搞清楚所在位置，但妻子誤以為他要到附近的加油站加油，所以下車等待他轉彎，結果阿里夫完全沒發現妻子下車了，直接騎車離開，獨留妻子傻站在原地。

後來阿里夫騎了約80公里遠，女兒問他「媽媽在哪裡？」他回頭查看才驚覺妻子不見，阿里夫以為妻子在途中摔車了，急忙沿著原路返回尋找，但一直沒看到妻子的身影，讓他忍不住落下男兒淚。

後來他停車想要打電話求助，發現手機竟有多通未接來電，原來是警方打電話告知他，妻子目前在警局中「作客」，請他盡快過去接回妻子。最終一家三口平安團聚，並順利返回家鄉和家人、親友一起度過開齋節。

無獨有偶，去年12月底，泰國也曾發生類似事件，一對夫妻開車返鄉過年，路途中因為尿急，2人暫時下車小便，未料丈夫竟把妻子遺忘在路邊，直接開車離去，妻子在孤立無援的情況下，只好徒步走20多公里，到附近的派出所求助，才終於聯絡上丈夫，順利被接回家，妻子也憤怒表示，回到家就會好好修理丈夫。