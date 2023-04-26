華人姓氏繁多，還有不少特殊文字或讀音。大陸重慶一名女子的祖上原姓「敬（ㄍㄡˋ）」，後來因為時代演變以及戶籍系統無法識別的關係，姓氏被改為「苟」，雖然族譜上明確寫著讀音為「ㄍㄡˋ」，但大多數民眾仍習慣念「ㄍㄡˇ」，導致她從小到大發生許多關於姓氏的尷尬事件，如今當上老闆後，大家也不敢稱她一聲「苟老闆」，她也擔心孩子會因此被嘲笑，最終選擇改回原姓「敬」，且發音採一般念的「ㄐㄧㄥˋ」。

根據《極目新聞》報導，33歲女子敬芳來自重慶，祖上原姓「敬（ㄍㄡˋ）」，後來隨著時間流逝演變為「芶」，在她小的時候，因為戶籍系統無法識別「芶」字，於是便以「苟」代替，因此她的原名為「苟芳」。

不過這個「苟」字其實也有歷史出處，根據族譜所寫，家族因歷史緣故被賜姓「敬」，但不管是「苟」還是「敬」，都只讀「苟」之去聲（四聲），也就是「ㄍㄡˋ」，不念「ㄍㄡˇ」也不念「ㄐㄧㄥˋ」。

儘管族譜明確表示，「苟」字發音為「ㄍㄡˋ」，但身邊多數人還是將其念作「ㄍㄡˇ」。因為姓氏讀音的關係，敬芳在成長過程中遇過不少尷尬事件，她現在出社會、擔任公司老闆後，也發現很多客戶、員工不敢直接稱呼她為「苟老闆」，為了避免尷尬的情形一再發生，敬芳乾脆對外介紹自己姓「敬（ㄐㄧㄥˋ）」。

不過最讓敬芳擔心的是，她害怕年幼的兒子和同學自我介紹時，會因為姓氏的讀音而遭到嘲笑和歧視，影響到兒子的身心健康，讓她無奈地說：「我原本還想過要讓孩子跟我姓，後來想想還是作罷。」去年6月，她下定決心將「苟芳」改為「敬芳」，且發音採一般念的「ㄐㄧㄥˋ」，才終於解決多年的困擾。