大陸一名女子日前到某公司面試，和面試官聊了1小時後離開，突然收到公司傳來的訊息，詢問「你到哪了？」她才驚覺自己走錯地方了，急忙回去正確的公司面試，最後還成功收到兩間公司的錄取通知。

根據《搜狐千里眼》報導，大陸重慶的漆女士近日前往一間教育培訓機構面試，和面試官聊了一小時後離開，未料返家路上卻收到面試公司傳來訊息，稱一直沒有看到她，漆女士才驚覺自己走錯地方，在對方的體諒下，急忙返回正確的公司面試。

漆女士受訪時表示，兩間公司位在同一層樓，且都是教育培訓機構，當時她到達面試地點後，根據走廊上指示的箭頭，誤入了她沒有投遞履歷的公司，抵達後漆女士表明自己是面試者，對方也沒有核對身分，就邀請她入內面試，過程中面試官介紹的薪資待遇和網站上寫的不太一樣，漆女士雖然有疑惑，但並未多想，而是繼續介紹自己的工作經歷，完成長達一小時的面試。

漆女士透露，後續兩間公司都有通知她成功錄取，但因為薪水不符合預期，所以最終兩間公司她都不會選擇。

新聞曝光後，立刻引發網友熱議，「沒投履歷都能進去順利面試，這家公司能去嗎？」、「面試都能走錯，這麼馬虎的人也能要？」、「一個敢去一個敢要，看起來都不太可靠」、「想要找個工作很容易，但要找個好工作就不那麼容易」、「我曾經也陰差陽去錯一家公司，第二天老闆打電話問我『人呢？』我說『在上班』」。