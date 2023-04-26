日本一名小學生放學回家的途中，竟在路邊看見一根2公分的人類斷指，他的媽媽得知消息後，立刻嚇得打電話報警，經過調查發現，這根斷指來自一名60多歲的送貨員，當時他不小心被車門夾斷手指，卻因為趕著工作，而沒有把斷指撿起來，事後也沒有到醫院治療。

綜合日媒報導，本月24日下午4點左右，京都府舞鶴市一名小學生在返家途中，發現路邊看見一根人的斷指，他將這件事告訴媽媽，對方嚇得急忙報警。警方鑑定後發現，這根斷指是手指最前端的部分，長度約2公分，且上方還帶有指甲，研判手指的原主人應該是一名男性。

手從斷指的切面可以得知，手指並不是被刀或其他利刃割斷，而是遭到扯斷，手指則尚未腐爛，警方進一步調發現，事發當天和前幾日，附近沒有發生車禍事故，但發現的地方有找到部分血跡，讓整起事件更加撲朔迷離。

之後警方調閱監視器，終於找到這根斷指的主人，是一名60多歲的送貨員，事發當時他正在送貨，手指不小心被車門夾斷，他卻執意工作，不但沒有馬上就醫，也沒有將自己的斷指撿起來，任由它掉在地上。

新聞曝光後，日本網友都覺得非常驚恐，「指尖有很多神經，難以想像指尖斷掉會有多痛，又流了多少血…」；另外也有人探討日本工作環境的問題，「受了這麼嚴重的傷，卻還得繼續工作，我覺得這種現象非常可怕。手指都斷掉了，難道不該叫救護車嗎？」、「從這起事件可以看出日本社會的一些問題，像是『如果沒有及時完成工作就會被解僱的壓力』，尤其這名送貨員已經60多歲，我猜他的工作壓力肯定很大」。