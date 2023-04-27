死後世界到底長怎樣？澳洲一名57歲跆拳道教練先前打籃球時，突然心臟病發作，當場倒地停止呼吸，隨後被送往醫院急救，沒想到竟奇蹟甦醒，他才得知自己曾死亡長達28分鐘，近日分享死後經歷的事情，直呼當下讓他精神有些錯亂。

根據《每日郵報》報導，57歲跆拳道教練菲爾（Phill Zdybel）去年11月在運動中心打籃球，患有冠狀動脈瘤的他突心臟病發，倒地後當場死亡，一旁觀看的兒子約書亞（Joshua）發現後，緊急找來急救人員，進行心肺復甦術後奇蹟救活。

菲爾昏迷數天後在醫院醒來，才知道自己曾死亡28分鐘，近日他分享死後經歷，指他並沒有看到人生跑馬燈或白光，比較像是靈魂出竅，盤旋在半空中，看到昏迷的自己倒在地上，一旁還有人在急救，而他哪裡都去不了，當下感覺精神很混亂。

菲爾感激的說，幸好他不是在睡覺或開車時發作，周圍有很多人能提供協助，當時他倒地後，附近剛好有下班的護理師經過，他才能立即獲得救助，「不然沒有人會發現我，能活下來真的是奇蹟」，如今他積極推廣公共場合應設有自動體外除顫器（AED），此為應用電擊來搶救和治療心律失常的一種醫療電子設備。