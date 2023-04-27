近日推特上瘋傳一張「羊豬混種」的詭異生物照片，只見一隻體型嬌小的動物躺在床上，臉上長有豬鼻和豬耳朵，身形和臉部輪廓卻和山羊十分相似，奇特的外型讓大家相當困惑，事後原PO向大家曝光真相，其實照片中的生物只是一隻小型犬。

日本推特帳號「netgeek動物」經常分享可愛動物的照片，日前卻突然上傳一張長相十分詭異的生物照片，從畫面中可以看到，一隻體型嬌小、白色毛髮的動物側躺在棉被上，雖然牠有和豬十分相似的鼻子和嘴巴，但身體和臉形輪廓又長得很像山羊，讓人一時之間難以辨認牠到底是什麼生物，而且跟體型比起來，牠的頭部異常的大，雙眼則直直地盯著前方，模樣看起來有點嚇人，詭異的「四不像」生物也瞬間在網路上掀起一陣討論。

事後「netgeek動物」給出解答，表示這隻生物並不是「豬羊混種」，而是一隻小型犬，只要將照片翻轉過來，就可以發現原本以為是豬鼻子的地方，其實是狗的耳朵，原本以為是豬耳朵的地方，則是狗的鼻子，只不過因為照片的拍攝角度，才會導致「錯視」的情況產生，造成這場有趣的誤會。

真相曝光後，網友們紛紛笑說，「我還以為是什麼新型生物」、「我的眼睛被詛咒了，完全看不出來哪裡像狗」、「文字解說我都看懂了，但照片還是『山羊+豬』啊？」、「我看了5分鐘終於搞懂了」、「原來這就是大腦處理錯誤會發生的事」、「我家的狗也經常擺出這個奇怪的姿勢」。