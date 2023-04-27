美國維吉尼亞州一間動物園內的紅毛猩猩日前生下寶寶，但牠卻不懂如何餵養孩子，園方嘗試播放影片和用玩偶示範，但都沒有任何效果，最終找來一名剛生產完的飼養員親自教學，未料不到1天的時間，紅毛猩猩真的學會了，讓人看了非常感動。

根據外媒報導，里士滿都會動物園（Metro Richmond Zoo）內的紅毛猩猩柔伊（Zoe）出生9個月大，母親就不幸過世，因此牠對養育寶寶非常陌生，牠生下第一胎塔維（Taavi），就對如何當媽媽一竅不通，甚至不懂怎麼抱孩子，不得已寶寶只能交由人工撫養。

柔伊近日又生了第二胎，園方希望藉此教會牠帶孩子，但播放哺乳影片、用布偶娃娃示範，都沒有任何效果，得知一名飼養員惠特利（Whitlee Turner）近期也同樣剛當媽，突發奇想詢問她是否願意親自示範哺乳，惠特利聽聞後非常樂意。

惠特利帶著4個月大的小孩，在籠子外僅穿哺乳內衣教餵奶，她提到「紅毛猩猩不會穿襯衫，我希望牠能看得清楚」，而柔伊全程都非常好奇，未料不到24小時，柔伊真的學會了，第一次哺乳餵寶寶，飼養員透過監視器觀察柔伊照顧孩子的模樣，當下非常感動，並表示柔伊和牠的孩子都很健康，而且感情非常好。