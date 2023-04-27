國外一名男子買了DNA測試盒，沒想到一驗竟發現，養育17年的雙胞胎兄妹不是他親生的，隨後妻子才坦言，新婚當時夫妻倆發生爭吵，男子離家出走期間，妻子曾因喝醉和陌生男子發生一夜情，沒想到卻因此懷上對方的孩子。

根據《每日快報》報導，國外一名男網友在論壇《Reddit》發文，一年前他購買了DNA測試盒，沒想到鑑定結果出爐，竟顯示他養育17年的雙胞胎兄妹和他沒有血緣關係，這個消息對男子來說打擊太大，於是他決定暫時「離家出走」，住在旅館冷靜自己的情緒。

男子透露，他和妻子認識20年、結婚18年，交往期間兩人決定創業，但在結婚之初卻因為發展志向不同而大吵一架，男子氣得離家出走，幾個禮拜後妻子主動找他復合，之後夫妻倆就再也沒分開過，妻子也在不久後懷孕。

DNA測驗結果出爐後，妻子崩潰痛哭並向男子道歉，她坦言在男子離家出走時，她曾因為傷心到酒吧買醉，和陌生男子發生一夜情，但她從未想過丈夫不是孩子們的親生父親，且自從那次過後，她就再也沒有欺騙過丈夫。

男子則表示他的腦袋一片混亂，不知道是否該原諒妻子，孩子們得知真相後也很不安，擔心父親會就此離開，但男子強調，這件事不會改變他對孩子們的愛，「我不會拋棄孩子們，我可能不是他們的親生父親，但我永遠會是他們的父親，我深愛著他們。」和妻子聊過之後，男子也決定再給這段婚姻一次機會。

近日這名男子再度更新近況，他透露夫妻倆仍在一起，雖然雙方的關係無法回到以前，「但我們現在處在很好的平衡上。」他也補充，重建一段婚姻關係不是件容易的事，但孩子們是讓他度過這段艱難時期的主要動力，同時他也給其他有類似經驗的人提出建議，「如果你覺得你們的關係已經受到不可挽回的傷害，你就沒有義務去修復。我決定試一試，是因為我還深愛著我的妻子，相信她說的是實話。」