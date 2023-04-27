許多人都擁有一夜爆富的夢想，西班牙一名88歲老翁因為曾被靈媒預言會成為百萬富翁，而養成了他固定購買彩券的習慣，去年12月他靠著幸運數字奪得頭獎，拿到高達120萬歐元（約新台幣4064萬）的獎金，老翁選擇分期領取，未料在中獎4個月後就不幸過世，只領了3期的獎金，且他在生前幾乎沒有使用到這筆錢。

Man scoops £1million on the lottery - then dies four months after win https://t.co/4M5NaFfUk7 — Mirror World News (@MirrorWorldNews) April 24, 2023

根據《鏡報》報導，88歲男子馬丁內斯（Jesus Martinez）在去年12月22日，用他的幸運數字「05490」購買彩券，結果真的中了頭獎，獲得高達120萬歐元（約新台幣4064萬）的獎金，馬丁內斯選擇以分期的方式領取獎金，未料他才領了3個月的獎金，就傳出他過世的消息。

馬丁內斯的朋友受訪稱，馬丁內斯年輕時，曾有靈媒預言他會變成百萬富翁，這也是他多年來一直堅持買彩券的原因，沒想到好不容易實現夢想，他卻沒享受多久就離世，讓朋友感到遺憾不已；馬丁內斯的家人也透露，他把拿到的獎金都存放在銀行戶頭中，幾乎沒有使用。

報導指出，馬丁內斯生前是一名礦工，經濟狀況並不富裕，但在當地頗具聲望，曾經因為傑出的表現，而獲得市政府頒發的榮譽獎項。當地媒體並未公開馬丁內斯的死因，目前也無法得知他尚未領完的獎金將會如何處置。