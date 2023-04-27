大陸浙江溫州市的南山頭村有一座神祕的古墓，村民雖然都叫它「皇帝墓」，卻沒有人知道墓主人是誰，只知道祖輩曾做過古墓的守陵人，後來當地政府請考古學家前來調查，驚奇地發現這座皇帝墓的主人，很可能是五代十國時期吳越國最後一位國王「錢俶（ㄔㄨˋ）」的陵墓。

綜合陸媒報導，這座神祕的皇帝墓坐落於浙江溫州蒼南縣的南山頭村，由於時代久遠，再加上有不少人是從外地移居過來，因所以村民們都不清楚墓主人是誰，只知道有些村民的祖上是這座古墓的守陵人，年紀較長的村民則表示，早年還有很多戶人家住在古墓旁邊，每逢清明、中元、除夕都要焚香祭拜。

當地的線索較少，一直無法查證皇帝墓主人是誰，蒼南縣政府派考古學家前來調查，終於在2007年得出解答。蒼南縣總工會主席黃正瑞和蒼南縣文物館工作人員鄭大鵬推測，這裡可能是五代十國時期吳越國最後一位國王「錢俶」的陵墓。雖然《宋史》記載，錢俶被葬於洛陽邙山，地方史《平陽縣誌》卻提及「錢王墓在歸仁鄉松山，世傳為錢王塚。」而當時的松山即是現在的南山頭。

根據黃正瑞等人考證，公元697年錢俶曾巡視松山一帶，並由名僧「願齊」幫忙選定王陵地點、悄悄建墳，錢俶死後，他的孩子和親信決定護送他的靈柩回松山。此外，當地的橋墩小學前身為「鵝峰書院」，該書院是宋代最早的10個書院之一，在公元988年到1003年之間建成，錢氏子孫曾在此就讀，專家認為應該是為了守孝。

離奇的是，這座古墓中沒有像是墓碑等文字資料，黃正瑞等人猜測，因為錢氏子孫的一系列行為都為宋代趙家王朝所不容，所以不敢替錢俶的墓立碑，在民間也只留有「皇帝墓」的名號，這才導致越來越少人知道墓主人的真實身分。不過溫州市文物考古所長蔡鋼鐵認為，皇帝墓仍謎團重重，不能這麼簡單就確定它是錢俶之墓。