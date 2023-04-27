大陸一名職場新鮮人在微博提到，日前公司舉辦聚會，他特意前一餐別吃太多，聚餐期間老闆還說「放開了吃，不夠再點」，他便好好大吃一頓，還加點了一道菜，隔天竟收到被辭退的通知，讓他非常傻眼，此事在網路上引發關注。

微博用戶「野生茱麗葉」分享網友的投稿，指一名職場新鮮人剛入職不久，在公司擔任實習生，日前公司舉辦員工聚餐，他還特意前一餐沒吃，餓了5、6小時等聚餐，當時他正好與老闆坐在同一桌，當菜上齊、主管都入座後，他已經餓到受不了了。

原PO表示，當時老闆叮囑「放開了吃，不夠再點」，因此他把自己的套餐吃完後，又向服務生加點雞肉，坦言「吃得很滿足」，未料隔天上班後，人資卻要他在1周內辦理好離職手續，下個月就不用來了，讓他非常錯愕，上網詢問該怎麼辦。

此事在網路上引發討論，引起1.8億網友關注，不少人認為，不能只單方面聽原PO的說詞，「我認為不僅僅是吃太多的問題，可能與原PO的情商有關係，但我們也並非當事人，所以不能一概而論」、「不知全貌就不予置評了，我以前有個同事，每次聚會都把自己喜歡吃的端走，大家都還沒到就先開動，非常沒禮貌」。

還有人表示，原PO作法確實不恰當，「情商不行。不知原PO的部門是否要和顧客接洽，如果需要的話，這種不懂分寸的員工，還是趕緊開除比較好，避免以後出問題」、「如果我是老闆，也會選擇辭退他，不是在乎加點的錢，只是他讓人感覺很自私、愛貪小便宜」、「這名員工沒情商，要看老闆臉色行事，對方只是客套一下，通常都不必當真，還指望吃飽，太天真了！」。