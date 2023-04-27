以前，我也不懂為什麼毛孩離世後不能馬上溝通，六年前貓兒子離世當下我六神無主，只想知道牠哪裡去了，網路上找了一個溝通師，就急忙請求馬上溝通，對方雖然也幫了我連線，卻跟我說，「抱歉！牠現在很忙，沒空理你」。

後來，我學了寵物溝通，老師建議我們為人進行離世服務最好是21天之後，當然，這只是一個大概的時間。直到我自己累積了許多離世溝通經驗之後，終於明白，在毛孩離世一兩天就進行溝通的家長，往往對溝通結果不甚滿意，一來，主人當下的心情太過悲傷，心情還不穩定，過段時間往往想問的又不一樣了，二來，遠行的孩子，狀況也還沒穩定下來，主人想知道的事，牠當下未必有答案。

飼主男友雖然對貓毛過敏，但每到周末就會到飼主家幫元寶按摩。(圖/元寶媽咪提供)

元寶就是一個很好的例子，牠是一隻可愛的長腿曼赤肯，是媽咪的第一個毛孩子，才剛照顧一年多就嚴重心臟病發，送急診時眼看再一個紅綠燈就到醫院了，但可惜元寶等不及，在車上就直接沒了氣息，對媽咪來說，搶救元寶這一段路程看似不遠卻是極大煎熬，所以她很自責為何沒能早點發現，尤其一想到元寶還那麼小，不到2歲就去當小天使，媽咪更是椎心刺骨，第二天就來預約離世溝通。

我可以理解剛面對死亡的衝擊，總是需要過來人的意見，所以我儘量給予協助，但是，關於溝通的部分，我要媽咪先緩緩，畢竟預約當天元寶都還沒火化呢！果然，媽咪的問題隨著時間拉長有些答案慢慢就浮現出來了，譬如，元寶到底有沒有回家來看看？

就在頭七之後，元寶似乎知道媽咪的牽掛，連續好幾天都「現身」了。

媽咪說，第一次是在洗澡時，聽到浴室門口有元寶的叫聲，一開始媽咪還以為是幻聽，但第二天半夜睡夢中，媽咪又明顯感受到動物跳上床的重量，以及貓咪磨爪的聲音，接下來幾天又聽到好幾次元寶的喵喵叫。不用溝通，媽咪都知道，元寶真的有回來了。聽到媽咪這樣說，我內心也很激動，因為這是我第一次遇到，離世毛孩這麼頻繁製造訊息的案例。

但媽咪對於元寶不到兩歲就離開這件事，還是耿耿於懷，總想著是不是自己疏忽沒有及早發現元寶有先天性心臟病，才導致元寶猝死。溝通時元寶說，「我上輩子是調皮的精靈，還沒組裝好就迫不急待跑來地球度假。媽咪，就像蛋糕還沒做好就急著出爐一樣，才會一下子就塌掉」、「媽咪，這是我自己的問題，跟你沒關係哦」、「媽咪，讓你選中注定要這麼早離開的元寶，真是抱歉捏！」、「重灌，重灌再來就好了，媽咪不要難過。」

溝通時，元寶總是自稱『元寶寶』，我問媽咪平常是這樣叫牠的嗎？媽咪一開始否認，後來才想到，這是媽咪的男友、也就是元寶最愛的「哥哥」在幫元寶按摩時的親切呼喚，總是親暱的叫著「元～寶～寶」，難怪，元寶連上線一開始就說「哥哥，元寶寶就定位了，可以摸摸了。」

媽咪說，這是牠跟哥哥互動的按摩日常。每周末一看到哥哥來，聰明的元寶第一個動作就是直接跳上床，等待牠的專屬按摩師開始動作，而哥哥總是那麼溫柔專注的從頭按到背，一按就好久好久，比服侍媽咪還更有耐心。只是深愛元寶的哥哥，始終沒有讓元寶知道，自己每次摸完元寶，就全身嚴重起疹過敏，因為哥哥對貓毛過敏。

溝通時媽咪很期待想知道，元寶到底有沒有理解哥哥的愛呀？元寶稱讚哥哥「是一百分的奴奴」，但元寶還是比較心繫媽咪，「哥哥的手手，可不可以也幫媽咪摸摸她受傷的心呢？」、「哥哥愛摸元寶的那個手手，可以改當媽咪的扶手，讓她的心靠著嗎？」讓媽咪超感動，但對於元寶沒能注意到，哥哥是冒著多大起疹不舒服的風險，也要來陪元寶的那份愛，媽咪似乎還是有些許遺憾。