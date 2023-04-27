春秋戰國時期「秦國」之所以能統一六國，除了靠政治手段外，還有就是武器。秦國製作出來的武器不僅品質好，而且是其他諸侯國沒有的，例如秦弩、三棱箭鏃及青銅劍，此外，秦國還修建許多條道路，方便作戰時將物資迅速送到前線。

大陸北京師範大學第二附屬中學歷史教師紀連海提到，秦國設計出冷兵器「弩」，看似簡單的武器，在數千年的戰場上，相當於現今的遠距離火器，弩的射程與威力都比弓強，春秋戰國時期其他諸侯國大多都還在使用弓箭，唯有秦國已開始用弩，此外秦弩容易學習，可在短時間內培養出大量弓弩手，節省不少軍事成本。

再來是三棱箭鏃，也就是三條棱成刃的箭頭，形狀類似現今的彈頭，當時其他諸侯國都是兩面的，扎進肉裡取出來比較容易，而且秦國的三棱箭鏃品質好，每根箭的誤差不超過0.1毫米，其他六國也想仿製，但無奈製作難度太高，最終只能放棄。

還有就是青銅劍，古代製作仰賴人力，容易出現品質不一的問題，古時候兵器撞擊，容易出現斷裂或缺損的狀況，但秦國青銅劍品質優良，歷經幾千年出土依舊鋒利，根據現代儀器檢測，青銅劍主要由銅和錫鑄造而成，銅與錫由一定比例製作，且秦國青銅劍外層還包了一層鉻，是目前發現最硬的金屬，秦國擁有驚人的武器，軍事實力才如此強大。

除了武器外，戰國以來交通道路凌亂，為了作戰時能迅速運送物資，秦國還修建馳道、直道、甬道等，例如褒斜道、金牛道、故道及運河靈渠，秦始皇統一後第二年（前220年），還下令修築以咸陽為中心、通往全國各地的馳道，促進經濟文化的交流。