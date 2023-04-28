肯亞近日發生一起駭人聽聞的事件，一名24歲媽媽亂刀刺殺2歲的親生女兒，巨大的聲響引來鄰居注意，隨即上前查看，沒想到卻意外目睹她一邊分屍一邊哼唱童謠，並且啃食掉女兒肝臟的畫面，案情曝光後震驚社會。

綜合外媒報導，24歲的納塞里安（Olivia Naserian）被控殺害及肢解2歲女兒格洛麗（Glory Njeri），當時一名鄰居聽到格洛麗淒厲的尖叫聲，以為這家人遭到攻擊，嚇得緊急報警後上前查看，沒想到卻目睹全身赤裸的納塞里安一邊哼唱著童謠，一邊持刀朝著女兒瘋狂刺殺。

鄰居透露，納塞里安犯案時還對著格洛麗安撫說道，「寶貝，妳再也不會哭了，妳將永遠沉睡。我愛妳，我的女兒…」格洛麗則發出令人毛骨悚然的尖叫聲。不過納塞里安在殺了女兒後並沒有停手，而是當著眾人面前挖出格洛麗的內臟後吃下肚。鄰居見狀後試圖破門救人，但好不容易進門時，格洛麗已經明顯死亡，納塞里安則失去意識倒在地上。

納塞里安親友指出，她先前曾和男友在外地住8個月，近期才搬回家，沒想到卻突然行為怪異且情緒失控地攻擊女兒致死，還破壞了家中的餐具、窗戶和電視。納塞里安26日出庭時被法官要求拘留10天，預計5月8日再次出庭；而肯尼亞刑事調查局（Kitengela Directorate of Criminal Investigations）負責人班森（Benson Mutia）則表示，後續會評估納塞里安的精神狀況是否有異常。