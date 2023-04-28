美國一名男子12年前帶幼鱷回家，將牠養在地下室，近日他與妻子離婚，搬出原本的住所，但並未把鱷魚帶走，妻子只好通報費城動物保護組織，發現鱷魚長達2.4公尺，生活在極不理想的環境，獲救後第一次體驗到游泳的感覺。
根據《福斯新聞》報導，賓州費城一名女屋主亞利（Yali）通報費城動物保護組織（ACCT Philly），指她家地下室有一隻長2.4公尺、重57公斤的鱷魚，12年前她的丈夫抱幼鱷回家，取名「Big Mack」，之後就養在地下室，近日兩人離婚了，丈夫搬出去後並未帶走鱷魚。
費城動物保護組織趕緊前往現場，發現鱷魚一直被關在地下室，僅用臨時柵欄圍住，救援人員巴內特（Sarah Barnett）提到，「牠只是坐在那裡往外瞧，讓我看了很難過，鱷魚是非常聰明的動物，牠體型並不小，生活在一個不理想的環境，肯定很難受」。
亞利提到，丈夫搬走後，Big Mack就沒人照顧，長達1個月沒吃飯，雖然她不願與鱷魚牽扯關係，但也不希望害了一條生命，才會向費城動物保護組織求助。救援人員分工合作，一人騎到Big Mack的背上不讓牠亂動，有人則負責按住尾巴、用膠帶捆住嘴，才順利壓制鱷魚，之後先安置於收容所，牠似乎第一次體驗游泳，情緒明顯比較放鬆，近日已被送往佛羅里達一處野生動物保護區。
不過根據當地法律，飼養危險外來動物是非法行為，亞利與前夫當承擔法律責任，但費城動物保護組織並未向兩人提起訴訟，表示希望未來有人遇到類似情況，仍可選擇向專業人士求助，而不是擔心受到處罰，隨意處置動物的生命。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。