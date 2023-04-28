美國一名男子12年前帶幼鱷回家，將牠養在地下室，近日他與妻子離婚，搬出原本的住所，但並未把鱷魚帶走，妻子只好通報費城動物保護組織，發現鱷魚長達2.4公尺，生活在極不理想的環境，獲救後第一次體驗到游泳的感覺。

Happy travels to Big Mack 🐊who left today, and is now settling in at Jupiter Alligator and Wildlife Sanctuary’s holding facility in Pennsylvania! He will head to their amazing sanctuary in Florida after quarantine in Pennsylvania 🥰 pic.twitter.com/xx5f3rI1A4 — ACCT Philly (@ACCTPhilly) April 22, 2023

根據《福斯新聞》報導，賓州費城一名女屋主亞利（Yali）通報費城動物保護組織（ACCT Philly），指她家地下室有一隻長2.4公尺、重57公斤的鱷魚，12年前她的丈夫抱幼鱷回家，取名「Big Mack」，之後就養在地下室，近日兩人離婚了，丈夫搬出去後並未帶走鱷魚。

費城動物保護組織趕緊前往現場，發現鱷魚一直被關在地下室，僅用臨時柵欄圍住，救援人員巴內特（Sarah Barnett）提到，「牠只是坐在那裡往外瞧，讓我看了很難過，鱷魚是非常聰明的動物，牠體型並不小，生活在一個不理想的環境，肯定很難受」。

亞利提到，丈夫搬走後，Big Mack就沒人照顧，長達1個月沒吃飯，雖然她不願與鱷魚牽扯關係，但也不希望害了一條生命，才會向費城動物保護組織求助。救援人員分工合作，一人騎到Big Mack的背上不讓牠亂動，有人則負責按住尾巴、用膠帶捆住嘴，才順利壓制鱷魚，之後先安置於收容所，牠似乎第一次體驗游泳，情緒明顯比較放鬆，近日已被送往佛羅里達一處野生動物保護區。

不過根據當地法律，飼養危險外來動物是非法行為，亞利與前夫當承擔法律責任，但費城動物保護組織並未向兩人提起訴訟，表示希望未來有人遇到類似情況，仍可選擇向專業人士求助，而不是擔心受到處罰，隨意處置動物的生命。