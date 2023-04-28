大自然動物隨環境而演化出許多特殊外觀。大陸一名遊客日前到四川疊溪海子景區，看到一隻全身雪白的牛，模樣非常神聖，在陽光照射下皮毛閃閃發亮，讓不少人直呼不可思議，而這隻牛的品種其實是瀕危物種「白氂牛」。

綜合陸媒報導，一名女子日前到四川疊溪海子景區旅遊，看到牧牛人牽著一隻白氂牛，牠全身白毛密長且豐厚，頭部還有向上彎曲的角，體型非常大，牠的皮毛相當健康，在陽光照射下閃閃發亮，讓女子忍不住直呼，牠應該取名為「金牛」。

不少網友驚呼，「皮毛白到好像一隻假牛」、「第一次見白氂牛，毛實在是太漂亮了」、「這不是《封神榜》裡黃飛虎的坐騎嗎？」，還有人提醒，白氂牛雖然很美，但還是要保持適當距離，「我以前遇過一隻，近距離觀察時，牠就跳起來撞我，幸好我躲得快，才沒有受傷」、「這種牛的脾氣很怪，上次差點把我的手機頂到河裡」。

白氂牛產於甘肅省武威市天祝藏族自治縣，由古代西部羌人馴化而成，至今有4千多年歷史，白氂牛生活於高寒缺氧及惡劣環境，造就獨特的體質體態結構和生理機制，屬於古老品種，最初數量稀少，在古代還被認為是山神的化身，而氂牛是瀕危品種，被大陸被列為一類保護野生動物，白氂牛也被農業部列為重點保護畜禽品種之一。