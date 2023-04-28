Woman has bullet removed from clitoris in ‘first’ injury of its kind https://t.co/warxNgxrNW pic.twitter.com/VALnvh0boa — New York Post (@nypost) April 26, 2023

東非索馬利亞一名24歲女子日前在家中時，突然被天外飛來的一枚流彈射中下體，緊急送醫發現子彈卡在陰蒂，所幸經局部麻醉後成功取出，並沒有造成生命危害。由於這起子彈「卡到陰」的病例十分罕見，也成了史上首起案例，近來被發表於最新一期的《國際外科病例報告期刊》中。

綜合外媒報導，家住索馬利亞的24歲女子事發當時正在家中休息，沒想到一枚不明流彈突然射穿她家天花板，擊中了她的下體，感到一陣劇痛的她被緊急送到摩加迪休市（Mogadishu）的埃爾多安醫院（Erdoğan Hospital），接受緊急救治。

對此，醫師指出，根據斷層掃描結果顯示，一枚子彈卡在女子的陰蒂中，並經局部麻醉後成功取出，所幸當時子彈是以低速擊中女子，所以沒有對她的生命安全造成重大危害，手術隔天就順利出院，一個月後回診也沒有併發症。

這起案例日前被發表於最新一期的《國際外科病例報告期刊》中，內容提到妊娠原因造成的「外陰外傷」相當罕見，通常背後原因可能與運動、燒傷、動物攻擊或性侵有關，幸好子彈是以低速射入女子下體，才沒有發生更嚴重的傷害。