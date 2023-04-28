大陸山東濟南市章丘區危山有幾名村民種樹時，意外挖出一顆「人頭」，仔細一看發現是陶製品，趕緊通報文物局，專家推測附近可能有古墓，探勘後確認底下埋有陶俑坑，雖未找到能證實墓主的實物，但被認為是西漢濟南王劉辟光的陵墓。

根據大陸節目《經典傳奇》報導，2002年11月幾名村民在章丘區危山種樹，挖到一顆陶製「人頭」，陸續還發現完整陶人與陶馬，趕緊通報文物局，專家表示此為陪葬用兵馬俑，附近應該有古墓，根據兵馬俑的隊形及兵種，認為是貴族出行的車馬儀仗隊，再者比對危山陶俑型態，且還發現陶製半兩錢及錢範，確認古墓年代為西漢早期。

考古團隊在俑坑旁發現數個陪葬墓，卻遲遲找不到主墓，直到翻閱史料，得知危山山頂有大型漢代諸侯墓，現今濟南地區在西漢初期，有呂國、濟南國兩個諸侯國，不過呂國只存在7年，前後有4任諸侯王，唯有第一任諸侯王呂台正常死亡，而他就埋在危山洛庄漢墓，所以危山陵墓的主人是濟南王劉辟光的可能性最大。

但也有人提出，劉辟光曾參與叛亂，不可能被厚葬，漢景帝劉啟當時為了加強中央集權，下令削奪諸侯王的封地，引發諸侯國不滿，吳王劉濞聯合楚王劉戊等6諸侯王發動叛亂，其中就包含劉辟光，但叛亂並未成功，不到3個月就被平定，參與叛亂的諸侯王基本上都身敗名裂，濟南王也因此自殺，皇帝不太可能厚葬。

但有學者認為，史書記載叛軍出兵時，劉辟光其實很猶豫，漢景帝認為他可能是被人脅迫，此外民間還有傳言，由於劉辟光的猶豫，才得以讓漢景帝有充裕的調兵時間，因此最終還是選擇厚葬他，而且危山王陵規模雖大，但陪葬坑數量少，整體布局有些殘缺，對於兵敗自殺的劉辟光，其陵墓建設沒有完工也很合理。