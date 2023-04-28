馬鈴薯若放置於低溫潮濕的環境，就可能發芽且無法食用。日本一名網友近日發現，自己擺在儲藏室的馬鈴薯，由於放置時間太久，沒想到竟發芽了，發芽部分還延伸出紙箱，看起來像是「珊瑚」，他的妻子起初還誤認是詭異生物闖進家裡。

根據日媒《grape》報導，網友@ayu_pig在推特發文指出，他先前參加政府推動的「故鄉納稅」制度，因而獲得一箱10公斤馬鈴薯贈禮，無奈當時工作過於繁忙，他也沒空處理馬鈴薯，就先放進家中儲藏室，沒想到就忘了這件事，放了長達3個月。

直到最近原PO妻子進到儲藏室，突然被嚇到放聲尖叫，他們才記起這一箱馬鈴薯，但馬鈴薯生長力驚人，已經完全發芽，而且超出紙箱50公分以上，看起來像是一根根觸手，乍看宛如珊瑚，原PO妻子起初還以為是有奇怪生物闖入家裡。

不過馬鈴薯若是發芽，一般含有毒的生物鹼，主要成份為solanine和chaconine，食入過量恐產生急性中毒，出現頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，讓原PO非常懊悔，認為自己辜負農民的心意，最終在網友的建議下，他決定近日將馬鈴薯放進土裡種植。